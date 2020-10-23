Месси надеется на скорейшее выздоровление Роналду

Капитанв преддверии матча св чемпионате Испании высказался о своем соперничестве с бывшим лидером мадридцев

Также он выразил надежду, что португалец, выступающий ныне за «Ювентус», успеет восстановиться к игре Лиге чемпионов.

«Это соперничество было и остается особенной дуэлью, и так будет всегда. Соревнование длилось много лет, а поддерживать определенный уровень в течение длительного времени непросто.

Дуэль между мной и Криштиану была очень хорошей на личном уровне, я думаю, людям она понравилась. Болельщики "Реала" и "Барсы", да и вообще все любители футбола, наблюдали грандиозное зрелище.

Теперь все это в прошлом. Мы с нетерпением ждем новых вызовов. Надеюсь, Криштиану скоро выздоровеет от коронавируса», — цитирует Месси DAZN.

Матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона» состоится 28 октября. 0