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    Месси надеется на скорейшее выздоровление Роналду

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    Капитан «Барселоны» Лионель Месси в преддверии матча с «Реалом» в чемпионате Испании высказался о своем соперничестве с бывшим лидером мадридцев Криштиану Роналду.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Также он выразил надежду, что португалец, выступающий ныне за «Ювентус», успеет восстановиться к игре Лиге чемпионов.

    «Это соперничество было и остается особенной дуэлью, и так будет всегда. Соревнование длилось много лет, а поддерживать определенный уровень в течение длительного времени непросто.

    Дуэль между мной и Криштиану была очень хорошей на личном уровне, я думаю, людям она понравилась. Болельщики "Реала" и "Барсы", да и вообще все любители футбола, наблюдали грандиозное зрелище.

    Теперь все это в прошлом. Мы с нетерпением ждем новых вызовов. Надеюсь, Криштиану скоро выздоровеет от коронавируса», — цитирует Месси DAZN.

    Матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона» состоится 28 октября. 0

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