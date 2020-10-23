Кортрейк — Андерлехт (23.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Кортрейк» — «Андерлехт» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Кортрейк»).

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