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    Кортрейк — Андерлехт: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Кортрейк — Андерлехт (23.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Бельгия. Про Лига
    В 21:45 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч «Кортрейк» — «Андерлехт».

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    Последний матч между собой: «Кортрейк» — «Андерлехт» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Кортрейк»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Кортрейк» — «Андерлехт» онлайн.

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