Эльче — Валенсия (23.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Эльче» — «Валенсия» 0:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эльче» — «Валенсия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.40.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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