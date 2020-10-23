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    Эльче — Валенсия: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Эльче — Валенсия (23.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Примера (Ла Лига) Эльче Валенсия Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 22:00 в испанской Примере начнётся матч «Эльче» — «Валенсия».

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    Последний матч между собой: «Эльче» — «Валенсия» 0:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эльче» — «Валенсия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.40.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Эльче» — «Валенсия».

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