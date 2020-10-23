Астон Вилла — Лидс (23.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Лидс» — «Астон Вилла» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Лидс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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