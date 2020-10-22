Месси — главная проблема Гризманна в «Барселоне», считает Венгер

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала»рассказал, почемуне удается показать свою лучшую игру в «Барселоне».

«Сложно в долгосрочной перспективе играть не на своей позиции.

Вначале футболист принимает это, но, если он долгое время не удовлетворяет свои потребности и чувствует, что позиция не позволяет ему использовать свои качества, наступает разочарование.

Гризманн должен играть в центре, потому что у него отличный темп работы, точность в своих передачах. Он может быть опасен с последним пасом и забитыми голами, но есть проблема, потому что он находится в зоне игры Лионеля Месси», — приводит слова Венгера Goal.com.

В текущем сезоне Гризманн сыграл за «Барселону» в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями. 0