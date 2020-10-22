Вольфсберг — ЦСКА (22.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в группе K Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вольфсберг» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «ЦСКА»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вольфсберг» — «ЦСКА».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.