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    Васко да Гама — Коринтианс: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Васко да Гама — Коринтианс (22.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Васко да Гама» — «Коринтианс».

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    Последний матч между собой: «Коринтианс» — «Васко да Гама» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Васко да Гама» — «Коринтианс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Коринтианс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Васко да Гама» — «Коринтианс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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