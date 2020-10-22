Васко да Гама — Коринтианс (22.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 03:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Коринтианс» — «Васко да Гама» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Васко да Гама» — «Коринтианс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Коринтианс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Васко да Гама» — «Коринтианс».

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