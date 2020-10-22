Стандард — Глазго Рейнджерс (22.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:55 в группе D Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Стандард» — «Глазго Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

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