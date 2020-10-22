Эррера заявил, что «Атлетико» рано списывать со счетов

Полузащитникзаявил, что несмотря на крупное поражение от мюнхенской(0:4) в Лиге чемпионов, не нужно списывать мадридской клуб со счетов.

«"Атлетико" играл очень хорошо, мы сражались лицом к лицу с чемпионами Европы, лучшей командой в мире. Возможно, это стоило нам счета, но мы использовали свои возможности. Никогда не списывайте нас со счетов. Посмотрите сегодня. Счет был против нас, но мы никогда не прекращали работать и соперничать.

С таким отношением можно добиться больших успехов. Мы рассмотрим это, выясним, где мы ошиблись, и попытаемся найти решения. Сейчас мы должны продолжать улучшаться и подчеркивать, что мы сделали хорошо. Пришло время продемонстрировать, насколько мы хороши», — цитирует Эрреру пресс-служба УЕФА.

Во втором туре 27 октября «Локомотив» примет «Баварию», а «Атлетико» дома сыграет с «РБ Зальцбург». 0