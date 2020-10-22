Риека — Реал Сосьедад (22.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:55 в группе F Лиги Европы начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Риека» — «Реал Сосьедад» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Реал Сосьедад»).

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На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Риека» — «Реал Сосьедад».

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