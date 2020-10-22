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    Горецка: Повезло, что «Атлетико» не реализовал свои один-два полумомента

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    Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал разгромную победу над «Атлетико» (4:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Леон Горецка
    Леон Горецка

    «Нам понадобилось 10 минут, чтобы войти в игре. Повезло, что соперник к тому моменту не реализовал свои один-два полумомента.

    После этого мы прибавили и показали отличную реализацию. Заслуженно победили.

    Всегда приятно забивать голы. Также приятно вносить вклад в успех команды, тем более что у меня на поле есть и другие задачи, кроме взятия чужих ворот.

    Коман — очень уверенный в себе игрок. Отлично чувствует себя в обыгрыше один в один. Он показал сегодня настоящий класс», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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