Горецка: Повезло, что «Атлетико» не реализовал свои один-два полумомента

Полузащитник «Баварии»прокомментировал разгромную победу над(4:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам понадобилось 10 минут, чтобы войти в игре. Повезло, что соперник к тому моменту не реализовал свои один-два полумомента.

После этого мы прибавили и показали отличную реализацию. Заслуженно победили.

Всегда приятно забивать голы. Также приятно вносить вклад в успех команды, тем более что у меня на поле есть и другие задачи, кроме взятия чужих ворот.

Коман — очень уверенный в себе игрок. Отлично чувствует себя в обыгрыше один в один. Он показал сегодня настоящий класс», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0