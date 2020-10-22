Флик: «Бавария» наслаждается стартом в Лиге чемпионов

Главный тренерподвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против(4:0).

«Перед нами стояла сложная задача, которую мы уверенно выполнили. Мы хорошо использовали то пространство, что нам предоставляли. Сегодня мы продемонстрировали очень хорошую эффективность.

Я очень доволен, в том числе и счетом. Мы забили четыре замечательных мяча — один был лучше другого. Мы наслаждаемся стартом в Лиге чемпионов. Важно победить в первом матче. Мы хотели этого добиться всеми средствами. При игре в обороне мне сегодня понравились действия команды в единоборствах», — цитирует Флика пресс-служба клуба.

Во втором туре 27 октября «Локомотив» примет «Баварию», а «Атлетико» дома сыграет с «РБ Зальцбург». 0