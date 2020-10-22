Коман: «Бавария» хочет продолжать побеждать

Полузащитник, автор дубля в матче Лиги чемпионов с(4:0), поделился впечатлениями от игры.

«Мы хорошо играли, я забил два мяча, что меня очень радует. Конечно, я иногда еще вспоминаю гол в финале. Но сейчас уже начался новый сезон. Мы хотим продолжать побеждать.

У нас очень хорошая команда, мы великолепно сыграны. Надеюсь, что дальше все будет в том же духе. В случае с первым голом я сместился к центру, пас Йозуа был идеален. Я взял мяч под контроль, а затем нанес удар по воротам», — цитирует игрока официальный сайт мюнхенцев.

Во втором туре 27 октября «Бавария» в гостях сыграет с «Локомотивом», а «Атлетико» дома сыграет с «РБ Зальцбург». 0