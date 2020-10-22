ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зальцбург» — «Локомотив»Второй раз так не повезет. Ошибка судьи помогла «Локо» увезти ничью из Австрии
  • 07:31
    • Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
  • 23:57
    • Автогол Тальяфико принес «Ливерпулю» победу над «Аяксом»
  • 23:56
    • «Манчестер Сити» сломил сопротивление «Порту»
  • 23:49
    • «Бавария» разгромила «Атлетико», Коман оформил дубль
  • 00:01
    • Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Мидтьюлланн»
    Все новости спорта

    Бышовец: Перспективы российских клубов в Лиге чемпионов не выглядят радужными

    Футбол Футбол России Лига чемпионов Зенит Краснодар Локомотив Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Бывший главный тренер «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец заявил, что перспективы трех российских клубов по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов не выглядят радужными.

    Анатолий Бышовец
    Анатолий Бышовец

    «По матчу "Локомотива" можно говорить о достигнутом результате, тренерам удалось внести коррективы во втором тайме, и это позволило спасти игру. С учетом предстоящих соперников и ответной игры в Москве у нашей команды есть хорошие шансы продолжить участие в еврокубках, по крайней мере в Лиге Европы. Все остальное потребует усилий, многое будет зависеть и от того, насколько тренеру удастся подвести игроков к конкретным матчам. Будем надеяться на это, желаю команде успешных игр в дальнейшем.

    Что касается результата и перспектив наших команд в Лиге чемпионов, то с оптимизмом их нельзя расценивать. Для того же "Зенита" очень сложная ситуация. Матч в Дортмунде для него будет решающим в плане результата. Перспективы "Локомотива" и "Краснодара" тоже малорадужные, но шансы и возможности есть для того, чтобы еще побороться», — цитирует Бышовца ТАСС.

    Напомним, «Зенит» на своем поле проиграл «Брюгге» (1:2), а «Локомотив» и «Краснодар» в гостях сыграли вничью с «РБ Зальцбург» (2:2) и «Ренном» (1:1) соответственно. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вольфсберг» — ЦСКА: Удастся ли армейцам удачно стартовать в Лиге Европы?
  • «Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сможет ли «Заря» удивить «Лестер»?
  • «Лестер» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • На «Селтик Парк» «Милану» придется непросто
  • «Селтик» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.97
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вольфсберг — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Селтик — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рапид — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.00
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.04
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Слован Либерец — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры