Бышовец: Перспективы российских клубов в Лиге чемпионов не выглядят радужными

Бывший главный тренер «Зенита» и «Локомотива»заявил, что перспективы трех российских клубов по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов не выглядят радужными.

«По матчу "Локомотива" можно говорить о достигнутом результате, тренерам удалось внести коррективы во втором тайме, и это позволило спасти игру. С учетом предстоящих соперников и ответной игры в Москве у нашей команды есть хорошие шансы продолжить участие в еврокубках, по крайней мере в Лиге Европы. Все остальное потребует усилий, многое будет зависеть и от того, насколько тренеру удастся подвести игроков к конкретным матчам. Будем надеяться на это, желаю команде успешных игр в дальнейшем.

Что касается результата и перспектив наших команд в Лиге чемпионов, то с оптимизмом их нельзя расценивать. Для того же "Зенита" очень сложная ситуация. Матч в Дортмунде для него будет решающим в плане результата. Перспективы "Локомотива" и "Краснодара" тоже малорадужные, но шансы и возможности есть для того, чтобы еще побороться», — цитирует Бышовца ТАСС.

Напомним, «Зенит» на своем поле проиграл «Брюгге» (1:2), а «Локомотив» и «Краснодар» в гостях сыграли вничью с «РБ Зальцбург» (2:2) и «Ренном» (1:1) соответственно. 0