Зальцбург — Локомотив (21.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:55 в группе A Лиги чемпионов начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зальцбург» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.48.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Зальцбург»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» — «Локомотив».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.