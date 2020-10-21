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    Велес — Урал: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Велес — Урал (21.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Кубок России Футбол России Велес Урал
    В 14:00 в кубке России по футболу начнётся матч «Велес» — «Урал».

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Велес» — «Урал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Велес»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Велес» — «Урал» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Велес» и «Урал», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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