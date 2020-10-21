Велес — Урал (21.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в кубке России по футболу начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Велес» — «Урал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Велес»).

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