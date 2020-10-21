Тухель: Я знал, что это сложная группа

Главный тренер ПСЖостался недовольным игрой своей команды в матче против «Ман Юнайтед», в котором она проиграла 1:2.

«Я знал, что это сложная группа — мне не нужны были доказательства. У нас были травмированные, но я всегда буду защищать своих игроков. Также были проблемы с поиском правильных решений и настроем, который необходим в Лиге чемпионов.

Понятно, что мы можем и должны стать лучше. Мы недовольны игрой, но сейчас не время критики на публике. Мы сделаем это за закрытыми дверями.

До этого матча у нас было 5 побед подряд, мы играли хорошо. Сегодня была игра без интенсивности, без агрессии, без контр-прессинга. Это немного странно, я не могу это объяснить. Тяжело проигрывать, ничья 1:1 была бы гораздо лучшим результатом с точки зрения перспектив», — приводит интервью немецкого специалиста сайт УЕФА. 0