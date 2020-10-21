Текстильщик Иваново — Арсенал Тула: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.10.2020)

В 15:00 в группе 3 кубка России по футболу начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Текстильщик Иваново» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Текстильщик Иваново»).

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Текстильщик Иваново» — «Арсенал Тула» онлайн.

Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Текстильщик Иваново» и «Арсенал Тула», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.