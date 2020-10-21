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    Сульшер: Думаю, что мы заслужили победу

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рад тому, что его команде удалось победить в первом туре Лиги чемпионов. «Манкунианцы» обыграли ПСЖ со счетом 2:1.

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «В начале группового этапа мы испытываем противоречивые чувства, но мы выиграли у фантастической команды. В прошлый раз эйфория была другой, но наши игроки сегодня были все так же великолепны. Они были очень сосредоточены на работе и на том, чего хотели добиться. Думаю, что мы заслужили победу.

    Мы знаем, что в матчах против таких команд ты должен хорошо защищаться. Понимали, что Де Хеа придется сделать несколько сэйвов.

    Понимаем, что для выхода в плей-офф нам, вероятно, достаточно набрать 10 очков. Следующая игра с "Лейпцигом" будет для нас очень важной. У нас сейчас много игр, но я очень рад, что у меня так много хороших игроков, из которых можно выбирать состав», — цитирует норвежца пресс-служба УЕФА. 0

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