Сульшер: Думаю, что мы заслужили победу

Уле Гуннар Сульшер
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«В начале группового этапа мы испытываем противоречивые чувства, но мы выиграли у фантастической команды. В прошлый раз эйфория была другой, но наши игроки сегодня были все так же великолепны. Они были очень сосредоточены на работе и на том, чего хотели добиться. Думаю, что мы заслужили победу.
Мы знаем, что в матчах против таких команд ты должен хорошо защищаться. Понимали, что Де Хеа придется сделать несколько сэйвов.
Понимаем, что для выхода в плей-офф нам, вероятно, достаточно набрать 10 очков. Следующая игра с "Лейпцигом" будет для нас очень важной. У нас сейчас много игр, но я очень рад, что у меня так много хороших игроков, из которых можно выбирать состав», — цитирует норвежца пресс-служба УЕФА. 0