Шинник — Ахмат (21.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:30 в кубке России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Шинник» — «Енисей» 2:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шинник» — «Ахмат» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ахмат»).

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