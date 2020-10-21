Бывший тренер «Рубина» вошел в штаб кипрского «Пафоса»

44-летний российский специалист стал ассистентом нового главного тренера «Пафоса», украинца Дмитрия Михайленко, сообщает пресс-служба клуба.
В июне 2019 года Шаронов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина». Из-за отсутствия тренерской лицензии Pro он не значился главным тренером, несмотря на то, что руководил казанской командой. В декабре прошлого года «Рубин» объявил о расторжении контракта с Шароновым.
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✍️ Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει περαιτέρω συμφωνίες συνεργασίας προπονητών οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον Dmytro Mykhaylenko. Ο νεος προπονητής της ομάδας μας θα έχει ως βοηθό του Roman Sharonov, πρώην Ρώσο αμυντικό. 🇷🇺 Ο Sharonov αγωνίστηκε για τη Rubin Kazan , κατακτώντας το πρωτάθλημα το 2008 και 2009, χάλκινο μετάλλιο το 2003 και 2010, Κύπελλο Ρωσίας το 2012 και το Ρωσικό Super Cup το 2010 και 2012. Ο Roman είναι πρωταθλητής 2ης κατηγορίας το 1998 με τη Matallurg και 1ης κατηγορίας με την Shinnik. Αγωνίστηκε για την Εθνική ομάδα της Ρωσίας από το 2004 έως το 2012 κερδίζοντας 8 κύπελλα. 🔵 Η προπονητική εμπειρία του Sharonov περιλαμβάνει την εργασία στο σύστημα της Rubin Kazan για πέντε χρόνια, προτού αναλάβει ως επικεφαλής προπονητής της ομάδας στη Ρωσικής Premier League το 2019. ———— ✍️ Pafos FC announce further appointments of coaching staff which will work under head coach Dmytro Mykhaylenko. Mykhaylenko will be joined at Pafos by assistant coach Roman Sharonov, former Russian international centre-back, who played for FC Rubin Kazan in his home country. 🇷🇺Sharonov was Russian Premier League Champion in 2008 and 2009, bronze medal winner in 2003 and 2010, Russian Cup winner in 2012 and Russian Super Cup Winner in 2010 and 2012. He played for Russian national team from 2004 to 2012, winning 8 caps. 🔵 Sharonov’s coaching experience includes working in the system of FC Rubin Kazan for five years, before taking over as head coach of the Russian Premier League club in 2019. #pafosfc #welcome
На данный момент «Пафос» занимает восьмую строчку в чемпионате Кипра, набрав восемь очков после семи туров.