ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ренн» — «Краснодар»Заявка на евровесну. «Краснодар» проявил характер во Франции
  • 08:21
    • «Барселона» продлила контракты с тер Стегеном, Пике и еще двумя игроками
  • 14:02
    • Ломаченко получил травму плеча перед боем с Лопесом
  • 13:33
    • Медведев: В Лиге чемпионов любая ошибка наказуема
  • 12:38
    • ЦСКА отправился в Австрию без Щенникова и Фернандеса
  • 09:44
    • Дзюба: Мы, россияне, любим плохо начинать, создавать себе проблемы
    Все новости спорта

    Бывший тренер «Рубина» вошел в штаб кипрского «Пафоса»

    Футбол Футбол России РПЛ Рубин Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов продолжит карьеру в чемпионате Кипра.

    Роман Шаронов
    Роман Шаронов

    44-летний российский специалист стал ассистентом нового главного тренера «Пафоса», украинца Дмитрия Михайленко, сообщает пресс-служба клуба.

    В июне 2019 года Шаронов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина». Из-за отсутствия тренерской лицензии Pro он не значился главным тренером, несмотря на то, что руководил казанской командой. В декабре прошлого года «Рубин» объявил о расторжении контракта с Шароновым.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    ✍️ Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει περαιτέρω συμφωνίες συνεργασίας προπονητών οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον Dmytro Mykhaylenko. Ο νεος προπονητής της ομάδας μας θα έχει ως βοηθό του Roman Sharonov, πρώην Ρώσο αμυντικό. 🇷🇺 Ο Sharonov αγωνίστηκε για τη Rubin Kazan , κατακτώντας το πρωτάθλημα το 2008 και 2009, χάλκινο μετάλλιο το 2003 και 2010, Κύπελλο Ρωσίας το 2012 και το Ρωσικό Super Cup το 2010 και 2012. Ο Roman είναι πρωταθλητής 2ης κατηγορίας το 1998 με τη Matallurg και 1ης κατηγορίας με την Shinnik. Αγωνίστηκε για την Εθνική ομάδα της Ρωσίας από το 2004 έως το 2012 κερδίζοντας 8 κύπελλα. 🔵 Η προπονητική εμπειρία του Sharonov περιλαμβάνει την εργασία στο σύστημα της Rubin Kazan για πέντε χρόνια, προτού αναλάβει ως επικεφαλής προπονητής της ομάδας στη Ρωσικής Premier League το 2019. ———— ✍️ Pafos FC announce further appointments of coaching staff which will work under head coach Dmytro Mykhaylenko. Mykhaylenko will be joined at Pafos by assistant coach Roman Sharonov, former Russian international centre-back, who played for FC Rubin Kazan in his home country. 🇷🇺Sharonov was Russian Premier League Champion in 2008 and 2009, bronze medal winner in 2003 and 2010, Russian Cup winner in 2012 and Russian Super Cup Winner in 2010 and 2012. He played for Russian national team from 2004 to 2012, winning 8 caps. 🔵 Sharonov’s coaching experience includes working in the system of FC Rubin Kazan for five years, before taking over as head coach of the Russian Premier League club in 2019. #pafosfc #welcome

    Публикация от Pafos FC Official (@pafosfc)

    На данный момент «Пафос» занимает восьмую строчку в чемпионате Кипра, набрав восемь очков после семи туров.

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» устоит перед атакующей мощью «Баварии»?
  • «Бавария» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Выстоит ли «Локомотив» в матче с «Зальцбургом»?
  • «Зальцбург» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Начнет ли «Реал» улучшать свои показатели в атаке?
  • «Реал» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бавария — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Зальцбург — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.60
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Енисей — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аякс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Стандард — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •  1.82
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры