Реал Мадрид — Шахтёр Д (21.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:55 в группе B Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Реал Мадрид» 3:4 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Шахтёр Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Мадрид»).

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