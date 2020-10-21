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    Рэшфорд: Это хорошее выступление, но нам есть что улучшать

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победный результат в матче первого тура Лиги чемпионов с ПСЖ (2:1).

    Маркус Рэшфорд в матче с ПСЖ
    Маркус Рэшфорд в матче с ПСЖ

    «Приятно забить, но важнее то, что мы выиграли. Сейчас мы находимся в отличном положении в группе, но это только первая игра. Концентрацию и интенсивность, которые мы показали сегодня, нужно развивать в наших следующих играх.

    Это хорошее выступление, но нам также есть что улучшать. Для игроков важно верить в стратегию, по которой тренер говорит играть. Временами это было сложно, особенно в концовке, но мы сохраняли интенсивность на высоком уровне. Иногда нам приходилось защищаться глубоко, ведь у них есть невероятные игроки», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

    Рэшфорд нанес точный удар по воротам соперника на 87 минуте, благодаря чему вывел свою команду вперед и принес ей первые три очка в группе. 0

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