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    Погребняк: На 80 процентов этот сезон для меня последний

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    Нападающий «Урала» Павел Погребняк оценил вероятность завершения своей карьеры после сезона.

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк

    «Решение о завершении карьеры я принимать не торопился, поддерживал себя в хорошей форме, тренировался, играл в футбол, потому что еще чувствую в себе силы, азарт, желание. Чувствую, что могу помочь команде на данном этапе.

    Я не насытился, хочу играть. Даже в отпуске через день играл в футбол с друзьями, партнерами по бизнесу, на довольно-таки профессиональном уровне. Наверное, сейчас я на 80 процентов могу сказать, что этот сезон будет для меня последним в карьере», — сказал Погребняк в интервью пресс-службе «Урала», опубликованном на ютуб-канале клуба.

    Напомним, что 36-летний форвард покинул «Урал» в августе 2020 года. Уже в октябре он подписал с клубом из Екатеринбурга новое соглашение. 0

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