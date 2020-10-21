Погребняк: На 80 процентов этот сезон для меня последний

Нападающийоценил вероятность завершения своей карьеры после сезона.

«Решение о завершении карьеры я принимать не торопился, поддерживал себя в хорошей форме, тренировался, играл в футбол, потому что еще чувствую в себе силы, азарт, желание. Чувствую, что могу помочь команде на данном этапе.

Я не насытился, хочу играть. Даже в отпуске через день играл в футбол с друзьями, партнерами по бизнесу, на довольно-таки профессиональном уровне. Наверное, сейчас я на 80 процентов могу сказать, что этот сезон будет для меня последним в карьере», — сказал Погребняк в интервью пресс-службе «Урала», опубликованном на ютуб-канале клуба.

Напомним, что 36-летний форвард покинул «Урал» в августе 2020 года. Уже в октябре он подписал с клубом из Екатеринбурга новое соглашение. 0