Оренбург — Сочи (21.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в группе 8 кубка России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Сочи» — «Оренбург» 5:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Оренбург»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Сочи».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.