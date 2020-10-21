Олимпиакос — Марсель (21.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в группе C Лиги чемпионов начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Олимпиакос» — «Марсель». Коэффициент ставки — 1.93.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Марсель»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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