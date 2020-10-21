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    Нижний Новгород — Химки: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Нижний Новгород — Химки: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.10.2020)

    Футбол Кубок России Футбол России Нижний Новгород Химки
    В 16:00 в группе 5 кубка России по футболу начнётся матч «Нижний Новгород» — «Химки».

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    Последний матч между собой: «Нижний Новгород» — «Химки» 1:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Химки». Коэффициент ставки — 1.90.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Химки»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Нижний Новгород» — «Химки» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Нижний Новгород» и «Химки», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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