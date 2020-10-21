Нижний Новгород — Химки: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.10.2020)

Последний матч между собой: «Нижний Новгород» — «Химки» 1:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Химки». Коэффициент ставки — 1.90.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Химки»).
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