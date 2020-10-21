Минск — Славия М: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.10.2020)

В 15:00 в белорусской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Славия М» — «Минск» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Славия М»).

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