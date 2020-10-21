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    Мерв — Небитчи: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Мерв — Небитчи: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.10.2020)

    Футбол
    В 14:00 в чемпионате Туркмении по футболу начнётся матч «Мерв» — «Небитчи».

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    Последний матч между собой: «Небитчи» — «Мерв» 2:1 (полная статистика встреч).

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