Манчестер Сити — Порту (21.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в группе C Лиги чемпионов начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Порту» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Манчестер Сити»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Порту».

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