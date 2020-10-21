Интер — Боруссия М (21.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в группе B Лиги чемпионов начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер» — «Боруссия М». Коэффициент ставки — 1.59.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Интер»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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