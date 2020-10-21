Енисей — Спартак (21.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в группе 2 кубка России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Спартак» — «Енисей» 2:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Енисей» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Спартак»).

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