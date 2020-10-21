Чертаново — Уфа (21.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в кубке России по футболу начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чертаново» — «Уфа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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