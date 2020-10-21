Бавария — Атлетико: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.10.2020)

В 22:00 в группе A Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Бавария» — «Атлетико» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 1.81.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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