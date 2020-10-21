Алтын Асыр — Ашхабад (21.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в чемпионате Туркмении по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ашхабад» — «Алтын Асыр» 0:1 (полная статистика встреч).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Алтын Асыр» — «Ашхабад».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.