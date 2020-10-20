Зенит — Брюгге (20.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:55 в группе F Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Зенит» — «Брюгге» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Брюгге». Коэффициент ставки — 1.65.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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