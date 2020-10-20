Шрусбери Таун — Бристоль Роверс: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.10.2020)

В 20:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Бристоль Роверс» — «Шрусбери Таун» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Шрусбери Таун»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Шрусбери Таун» — «Бристоль Роверс».

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