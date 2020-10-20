Ренн — Краснодар: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.10.2020)

В 22:00 в группе E Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Краснодар» — «Анжи» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ренн» — «Краснодар». Коэффициент ставки — 1.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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