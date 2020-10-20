ПСЖ — Манчестер Юнайтед (20.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в группе H Лиги чемпионов начнётся матч

В турнирной таблице «ПСЖ» занимает 3 место с 0 очками, «Манчестер Юнайтед» — 2 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» 1:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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