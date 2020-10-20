В «Барселоне» недовольны формой Пьянича

обеспокоены низкой физической формой полузащитника, сообщает Sport.es.

Боснийский полузащитник прибыл в команду в очень далекой от идеальной физической формы и по сей день все еще на два шага отстает от одноклубников.

Тренерский штаб доверяет Пьяничу и понимает, что он недавно переболел коронавирусом, но все же считает, что он несколько пренебрежительно отнесся к тренировкам во время отпуска в августе.

Напомним, Пьянич летом перешел из «Ювентуса» в «Барселону» за 60 миллионов евро, подписав контракт до 2024 года. В этом сезоне он провел на поле 29 минут в двух матчах чемпионата Испании. 0