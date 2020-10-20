Оксфорд Юнайтед — Милтон-Кинс Донс (20.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в английской Первой Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Милтон-Кинс Донс» — «Оксфорд Юнайтед» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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