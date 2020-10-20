Нью-Инглэнд Революшн — Филадельфия Юнион: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.10.2020)

В 02:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Филадельфия Юнион» — «Нью-Инглэнд Революшн» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Нью-Инглэнд Революшн»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Нью-Инглэнд Революшн» — «Филадельфия Юнион».

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