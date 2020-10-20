Лацио — Боруссия Д: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.10.2020)

В 22:00 в группе F Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Лацио» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Боруссия Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лацио»).

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