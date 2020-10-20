ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» может выиграть Лигу ЕвропыЛига Европы: фавориты и темные лошадки
  • 07:00
    • УЕФА может реформировать Лигу чемпионов
  • 22:37
    • Малком — самый дорогой футболист РПЛ
  • 22:04
    • СКА разгромил «Витязь», забросив пять шайб
  • 18:11
    • Мурад Мусаев и два игрока «Краснодара» пропустят матч с «Ренном»
  • 18:04
    • «Сибирь» снова проиграла в КХЛ
    Все новости спорта

    Кечинов: «Спартаку» не хватает таких игроков, как Алекс и Титов

    Футбол Спартак Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о трансферной кампании красно-белых.

    Валерий Кечинов против легенды «Спартака» Юрия Ковтуна
    Валерий Кечинов против легенды «Спартака» Юрия Ковтуна

    Незадолго до закрытия трансферного окна «Спартак» арендовал защитника «Челси» Виктора Мозеса.

    «В принципе всех, кого искал клуб, кого хотел видеть Тедеско, "Спартак" в итоге получил. Хотели правого защитника — как я понимаю, Мозес будет работать по всей правой бровке. Но я считаю, что и хороший центральный полузащитник нам не помешал бы.

    Да, есть Крал, есть Умяров, который в принципе может на этой позиции играть, тот же Зобнин… Но, мое мнение, еще один игрок здесь красно-белым пригодился бы. И, наверное, нужен такой игрок, каким был Алекс, Егор Титов… Футболист, обладающий предголевым пасом — такого игрока тоже не хватает.

    Таких сейчас мало. Но Влашич, выступающий за ЦСКА, отдает такие передачи и сам забивает, и сам атакует. У нас в принципе это мог бы делать Бакаев, но, как мы видим, его больше используют с краю.

    Латерале — так сегодня называется позиция, на которой играет Мозес. Думаю, что Тедеско именно в этом качестве его видит, он искал игрока на эту позицию. Надеюсь, что с приходом Мозеса она у нас будет в полном порядке.

  • Подмога из Лондона. Любимчик Конте спешит на помощь Тедеско
  • Виктор Мозес на правах аренды перешел в московский «Спартак»
  • 16/10/2020

    • Шансы на чемпионство у "Спартака" есть. Я вижу, что команда готова для первого-второго места, по крайней мере для места в тройке. Надо три раза плюнуть через левое плечо, но пока удача благоволит "Спартаку". В принципе же видно, за счет чего команда может добиваться побед — дисциплина сейчас стала гораздо лучше, в особенности в обороне. Да, безусловно, порой все равно встречаются прорехи, но без этого футбола не бывает. Но с учетом того, что с "Химками" в минувшем туре на поле не было Джикии и Жиго, и играли совсем молодые ребята, то в принципе неплохо… Да, были, конечно, в первом тайме моменты у "Химок", но вратарь Максименко очень здорово сыграл. В полузащите ребята неплохо созидают, впереди остро играют Ларссон и Понсе, есть Кокорин, есть Соболеев — есть за счет чего надеяться на успех, надеяться на то, чтобы "Спартак" в нынешнем сезоне выступил намного лучше, чем в прошлом», — приводит слова Кечинова «Матч ТВ». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ренн» преподаст «Краснодару» уроки атаки
  • «Ренн» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Начнет ли «Зенит» кампанию в еврокубках с победы?
  • «Зенит» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Навредит ли Кавани своей бывшей команде?
  • ПСЖ — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.25
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ренн — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Зенит — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Челси — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Барселона — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры