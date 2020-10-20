Кечинов: «Спартаку» не хватает таких игроков, как Алекс и Титов

Бывший полузащитник «Спартака»поделился мнением о трансферной кампании красно-белых.

Незадолго до закрытия трансферного окна «Спартак» арендовал защитника «Челси» Виктора Мозеса.

«В принципе всех, кого искал клуб, кого хотел видеть Тедеско, "Спартак" в итоге получил. Хотели правого защитника — как я понимаю, Мозес будет работать по всей правой бровке. Но я считаю, что и хороший центральный полузащитник нам не помешал бы.

Да, есть Крал, есть Умяров, который в принципе может на этой позиции играть, тот же Зобнин… Но, мое мнение, еще один игрок здесь красно-белым пригодился бы. И, наверное, нужен такой игрок, каким был Алекс, Егор Титов… Футболист, обладающий предголевым пасом — такого игрока тоже не хватает.

Таких сейчас мало. Но Влашич, выступающий за ЦСКА, отдает такие передачи и сам забивает, и сам атакует. У нас в принципе это мог бы делать Бакаев, но, как мы видим, его больше используют с краю.

Латерале — так сегодня называется позиция, на которой играет Мозес. Думаю, что Тедеско именно в этом качестве его видит, он искал игрока на эту позицию. Надеюсь, что с приходом Мозеса она у нас будет в полном порядке.

Шансы на чемпионство у "Спартака" есть. Я вижу, что команда готова для первого-второго места, по крайней мере для места в тройке. Надо три раза плюнуть через левое плечо, но пока удача благоволит "Спартаку". В принципе же видно, за счет чего команда может добиваться побед — дисциплина сейчас стала гораздо лучше, в особенности в обороне. Да, безусловно, порой все равно встречаются прорехи, но без этого футбола не бывает. Но с учетом того, что с "Химками" в минувшем туре на поле не было Джикии и Жиго, и играли совсем молодые ребята, то в принципе неплохо… Да, были, конечно, в первом тайме моменты у "Химок", но вратарь Максименко очень здорово сыграл. В полузащите ребята неплохо созидают, впереди остро играют Ларссон и Понсе, есть Кокорин, есть Соболеев — есть за счет чего надеяться на успех, надеяться на то, чтобы "Спартак" в нынешнем сезоне выступил намного лучше, чем в прошлом», — приводит слова Кечинова «Матч ТВ». 0