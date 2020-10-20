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    Эрнандес: Хочу отблагодарить «Баварию» за доверие

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    Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес поделился впечатлениями в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов со своим бывшим клубом — мадридским «Атлетико».

    Лукас Эрнандес
    Лукас Эрнандес

    «Прошлый сезон для меня получился непростым — травмы, операции... Новая кампания вроде бы началась хорошо.

    Чувствую себя одинаково уверенно и в центре обороны, и на левом фланге. Так что мне совершенно не важно, на какую позицию меня выпустит тренер.

    Я очень хотел перебраться в "Баварию" [из "Атлетико"] и никогда потом не жалел о своем решении. Хочу отблагодарить клубу за доверие.

    "Атлетико" дал мне все, там я вырос. Но я перешел в большой клуб, и в прошлом сезоне мы выиграли все возможное. Теперь нацеливаемся на то, чтобы сделать это снова», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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