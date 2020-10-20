Халл Сити — Уимблдон (20.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Халл Сити» — «Кардифф Сити» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Халл Сити»).
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