Халл Сити — Уимблдон (20.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Халл Сити» — «Кардифф Сити» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Халл Сити»).

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