Флик: Начать групповой этап матчем с «Атлетико» — это что-то особенное

Главный тренер «Баварии»поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с

«Мы, конечно же, хотим играть как можно более успешно, но не понаслышке знаем, как тяжело добраться до вершины.

Нет никакого нового секрета успеха. Будем идти вперед от матча к матчу, держа в уме свои серьезные задачи.

На данный момент я всем удовлетворен. Мы тренировались в полном составе всего неделю, зато теперь у нас есть по несколько кандидатов на каждую позицию и длинная скамейка запасных.

Очень важно избежать ненужных травм. Просто вспомните, что случилось с лидером "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком.

В Лиге чемпионов примечателен каждый матч, но начать групповой этап матчем с "Атлетико" — это что-то особенное.

Диего Симеоне руководит этой командой уже девять лет, и "Атлетико" постоянно прогрессирует. У мадридцев одна из самых надежных защитных линий в Европе.

Едва потеряв мяч, "Атлетико" действует очень агрессивно и дисциплинированно. В общем, я с нетерпением жду начала игры», — приводит слова тренер пресс-служба УЕФА. 0