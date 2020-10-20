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    Флик: Начать групповой этап матчем с «Атлетико» — это что-то особенное

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    Главный тренер «Баварии» Ханси Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Атлетико».

    Ханси Флик
    Ханси Флик

    «Мы, конечно же, хотим играть как можно более успешно, но не понаслышке знаем, как тяжело добраться до вершины.

    Нет никакого нового секрета успеха. Будем идти вперед от матча к матчу, держа в уме свои серьезные задачи.

    На данный момент я всем удовлетворен. Мы тренировались в полном составе всего неделю, зато теперь у нас есть по несколько кандидатов на каждую позицию и длинная скамейка запасных.

    Очень важно избежать ненужных травм. Просто вспомните, что случилось с лидером "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком.

    В Лиге чемпионов примечателен каждый матч, но начать групповой этап матчем с "Атлетико" — это что-то особенное.

    Диего Симеоне руководит этой командой уже девять лет, и "Атлетико" постоянно прогрессирует. У мадридцев одна из самых надежных защитных линий в Европе.

    Едва потеряв мяч, "Атлетико" действует очень агрессивно и дисциплинированно. В общем, я с нетерпением жду начала игры», — приводит слова тренер пресс-служба УЕФА. 0

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