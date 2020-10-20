ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мемфис ДепайТрансферный дайджест. 13-19 октября
  • 11:55
    • УЕФА назначил арбитров на матч между «Вольфсбергом» и ЦСКА
  • 11:22
    • «Авангард» выменял Якупова у «Амура»
  • 09:58
    • Мазепин в 2021 году будет выступать за «Хаас»
  • 07:00
    • УЕФА может реформировать Лигу чемпионов
  • 22:37
    • Малком — самый дорогой футболист РПЛ
    Все новости спорта

    Донкастер Роверс — Ипсвич Таун: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    Донкастер Роверс — Ипсвич Таун (20.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Футбол Англии
    В 21:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч «Донкастер Роверс» — «Ипсвич Таун».

  • 10 000
  • Фрибет новичкамИграть!

    Последний матч между собой: «Ипсвич Таун» — «Донкастер Роверс» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ипсвич Таун»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Донкастер Роверс» — «Ипсвич Таун».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    И специальное предложение к матчу «Донкастер Роверс» — «Ипсвич Таун»: страховка первой ставки от БК Bettery. Что нужно сделать: регистрируйтесь, пополняйте счет, делайте ставку. Если она проиграет, 500 рублей вернутся на ваш счет! 0

    Смотреть матч онлайнУсловие: регистрация + любой депозит
    Бонус 15 000Для новых игроков
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ренн» преподаст «Краснодару» уроки атаки
  • «Ренн» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Начнет ли «Зенит» кампанию в еврокубках с победы?
  • «Зенит» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Юве» без Роналду выиграть в Киеве?
  • «Динамо» Киев — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.25
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ренн — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Зенит — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Челси — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Енисей — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры