Челси — Севилья: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.10.2020)

В 22:00 в группе E Лиги чемпионов начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Челси»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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