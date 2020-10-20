Челси — Севилья: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.10.2020)

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Челси»).
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