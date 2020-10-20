Бристоль Сити — Мидлсбро: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.10.2020)

В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Бристоль Сити» 1:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Мидлсбро» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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